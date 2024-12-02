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Тоболячка Надежда Карпова отметила вековой юбилей

Общество, 16:49 02 декабря 2024

t.me/PAVagin

Ветеран Великой Отечественной войны, участница трудового фронта Надежда Николаевна Карпова из Тобольска отметила 100-летие. Ее поздравил глава города Петр Вагин.

Надежда Николаевна родилась в дер. Долбилова Тобольского района. Во время Великой Отечественной войны была бригадиром в колхозе "Труженик" Карачинского сельского поселения. С 1943 года живёт в Тобольске. Окончила медицинское училище, работала фельдшером в учреждениях здравоохранения Тобольского района. Потом решила резко поменять свою жизнь и перешла на должность воспитателя в детские ясли № 2, откуда и оформилась на пенсию. Её общий трудовой стаж составляет 39 лет.

t.me/PAVagin

"Надежда Николаевна награждена медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." и юбилейными медалями. Воспитала четверых детей. У неё пятеро внуков, семь правнуков и три праправнука. Сегодня ее праправнучка Софья тоже отмечает день рождения, ей 15. Прабабушка для нее пример во всём. Пожелал обеим именинницам крепкого сибирского здоровья, долгих лет жизни, наполненных любовью, вниманием и заботой родных и близких людей", - написал Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

t.me/PAVagin

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# Петр Вагин , Тобольск

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