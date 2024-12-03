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Жители Тюменской области присылают фото красивых мест на конкурс

Общество, 17:14 02 декабря 2024

из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Закаты с уходящим за горизонт солнцем, калейдоскоп облаков на небе – такие кадры поймали участники конкурса "Самое красивое место Тюменской области".

Пост об этом опубликовал глава региона Александр Моор.

“В нашем регионе много красивых рек и озер. Водная гладь порой создает неповторимые и завораживающие картины”, – таким текстом сопроводил он работы, присланные на конкурс.

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Присоединиться к фотоконкурсу и поделиться своими фото могут все желающие. Подробности – по ссылке.

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# Александр Моор , конкурс , фотографии

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