Жители Тюменской области присылают фото красивых мест на конкурс

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Закаты с уходящим за горизонт солнцем, калейдоскоп облаков на небе – такие кадры поймали участники конкурса "Самое красивое место Тюменской области".

Пост об этом опубликовал глава региона Александр Моор.

“В нашем регионе много красивых рек и озер. Водная гладь порой создает неповторимые и завораживающие картины”, – таким текстом сопроводил он работы, присланные на конкурс.

Присоединиться к фотоконкурсу и поделиться своими фото могут все желающие. Подробности – по ссылке.