Тюменские спортсмены завоевали награды Кубка России по дзюдо

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

С наградами Кубка России по дзюдо поздравил тюменских спортсменов губернатор Тюменской области Александр Моор. Соревнования состоялись в Тюмени, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

"Буян-Херел Санаа завоевал "золото" в категории до 73 кг, еще три "бронзы" в копилку региональной сборной добавили Алина Сергеева, Любовь Тимофейчева и Серикбай Жанабеков. Все спортсмены тренируются в Центре подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо", - отметил Александр Моор.

В общем зачете команда Тюменской области заняла четвертое место из 48 субъектов России. "Отличный результат!", - добавил губернатор.