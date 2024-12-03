Тюменские спортсмены завоевали награды Кубка России по дзюдо
Спорт, 17:23 02 декабря 2024
| Фото: Telegram-канал Александра Моора
С наградами Кубка России по дзюдо поздравил тюменских спортсменов губернатор Тюменской области Александр Моор. Соревнования состоялись в Тюмени, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
"Буян-Херел Санаа завоевал "золото" в категории до 73 кг, еще три "бронзы" в копилку региональной сборной добавили Алина Сергеева, Любовь Тимофейчева и Серикбай Жанабеков. Все спортсмены тренируются в Центре подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо", - отметил Александр Моор.
В общем зачете команда Тюменской области заняла четвертое место из 48 субъектов России. "Отличный результат!", - добавил губернатор.