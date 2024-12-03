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Полный текст и видео послания губернатора Тюменской области "О положении дел в регионе" 

Тюменские спортсмены завоевали награды Кубка России по дзюдо

Спорт, 17:23 02 декабря 2024

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

С наградами Кубка России по дзюдо поздравил тюменских спортсменов губернатор Тюменской области Александр Моор. Соревнования состоялись в Тюмени, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

"Буян-Херел Санаа завоевал "золото" в категории до 73 кг, еще три "бронзы" в копилку региональной сборной добавили Алина Сергеева, Любовь Тимофейчева и Серикбай Жанабеков. Все спортсмены тренируются в Центре подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо", - отметил Александр Моор.

В общем зачете команда Тюменской области заняла четвертое место из 48 субъектов России. "Отличный результат!", - добавил губернатор.

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# Александр Моор , дзюдо

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