Тюменская область стала лучшей на съезде Ассоциации молодёжных правительств

| Фото: Студсовет Тюменской области | Фото: Студсовет Тюменской области

Тюменская область стала лучшей в трех номинациях на съезде Ассоциации молодёжных правительств в Красноярске. Регион показал хороший результат работы с ноября 2023 года по ноябрь 2024, сообщает пресс-служба областного Студсовета.

Тюменцы забрали призы в номинациях "Лучшая медиаактивность", "Лучшее молодёжное правительство Уральского федерального округа", а также "Лучшее молодёжное правительство". Последний трек означает, что регион вошел в пятёрку лидеров по итогам рейтинга, в котором оценивалась проектно-событийная деятельность, кадровая работа, экспертно-аналитическая работа на муниципальном уровне, внешнее взаимодействие и информационное освещение деятельности.

"Рада, что Тюменская область показала хороший результат. В прошлом году мы входили в топ-10 молодёжных правительство Российской федерации, а в этом вошли в пятерку лучших. Спасибо моей команде", — поделилась руководитель Студенческого центра Тюменской области и куратор Студенческого совета региона Екатерина Гагарина.

В параллели со съездом проходил Всероссийский кейсовый чемпионат "Молодые решения", куда прошла тюменская команда. Тюменцы достойно показали себя в сфере молодёжной политики и заняли четвертое место.

Отметим, что тюменский Студсовет входит в Ассоциацию молодёжных правительств.