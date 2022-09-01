Между гимназиями из Тюмени и Краснодона состоялся телемост

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Телемост между гимназией №1 в Тюмени и Краснодонской городской гимназией состоялся телемост 28 сентября. На встрече обсудили историю, которая объединяет образовательные учреждения и подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Сегодня мы подписали соглашение о взаимодействии, дружбе. У нас общая цель в деле воспитания подрастающего поколения. Мы поделимся методическими находками, содержанием обучения детей. Нам интересен и опыт школ Краснодона. Мы будем сотрудничать", - отметил директор гимназии №1 Михаил Колосов.

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

29 сентября исполняется 80-лет с момента основания подпольной молодежной организации "Молодая гвардия". Участники телемоста подчеркнули, что и в Тюменской области, и в Краснодоне чтят память героев.