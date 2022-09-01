Тюменская предпринимательница получила на развитие бизнеса грант в 500 тысяч рублей

| Фото: Натальи Щановской | Фото: Натальи Щановской

500 тыс. рублей направит на приобретение мебели, системы видеонаблюдения, бытовой техники, оргтехники, игрушек, постельных принадлежностей директор сети частных детских садов "Медвежонок" Наталья Щановская. Предпринимательница получила грант от департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

По ее словам, она хотела отказаться от этой затеи, так как было непросто присутствовать на обучении несколько дней, ведь дома был малыш на грудном вскармливании, но она справилась.

"Это мой первый опыт получения грантовых средств. Они были необходимы, и я благодарю за эту возможность и помощь. Я рада этому опыту. Самостоятельно, без помощи команды с бизнес-тренером я бы не смогла разобраться во всех нюансах", - сообщила она.

В 2015 году Наталья с супругом переехали из Казахстана. Наталья была беременна, и они подумали, что в декрете сидеть возможности нет и нужно искать работу.

"Я по образованию детский психолог, педагог дошкольного образования и учитель самопознания, поэтому ответ, чем заниматься, пришёл сам собой. Мы решили открыть детский сад", - отметила она.

Первый филиал был небольшой, на 20 детей. Наталья с мужем работали в нем сами - и за воспитателей, и за нянь, и за повара, и за администратора, параллельно занимались всеми юридическими вопросами. На сегодняшний день в штате в общей сложности работают около 20 человек.

"Было сложно, но нравилось работать. К нам пошёл большой поток желающих и мы расширились, переехав в более просторное помещение, в которое уже входило до 50 человек. В 2018 году, когда дочери исполнилось три года и стало полегче, открыли второй филиал на 40 мест. Ну и в 2021 году я родила второго ребёнка, и мы открыли наш третий филиал на 50 мест. Сейчас я снова в декрете и с новым филиалом, который нужно было запустить и оборудовать в короткие сроки, так как аренда большая. Ещё и желающих было много и жалко было терять клиентов. Поэтому мы сами запустили первую группу в новом филиале, а на запуск второй группы попросили у государства поддержку в виде гранта", - рассказала она.

Начинающим предпринимателям Наталья пожелала меньше слушать чужие советы, больше действовать и ничего не бояться.

"Нас все отговаривали от этой затеи, а вот посмотрите, что получилось. Мы ни о чем не жалеем, а только движемся вперед, поддерживая друг друга", – подытожила она.

Ирина Шемякина