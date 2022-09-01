В Тюмени на маршруте № 129к появится новая остановка

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Остановочный пункт "МПАТП № 2" будет включен в схему движения маршрута № 129к в прямом направлении с 8 октября, сообщает администрация Тюмени.

Напомним, автобус следует от спортивного комплекса "Здоровье" до садового общества "Ромашка".

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Уточнить расписание общественного транспорта пассажиры могут на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", а также по бесплатному номеру телефона 8-800-250-0722 и на остановках.