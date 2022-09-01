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На участке улицы Волгоградской в Тюмени обновили дорожное покрытие

Общество, 11:46 29 сентября 2022

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Участок дороги по ул. Волгоградской от Фрунзе до Новосибирской протяженностью 1,2 км обновили в Тюмени. Общая площадь дорожного полотна составила 13 тыс. кв. м.

Как пояснили в городской администрации, ранее сетевые организации проводили здесь многочисленные раскопки. Вследствие этого вся проезжая часть была в заплатках, требовалось привести ее в нормативное состояние.

Сначала подрядчики отфрезеровали старое дорожное полотно, далее устроили выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия. Также выполнили частичный ремонт тротуаров, заменили поврежденные и установили недостающие бортовые камни, обустроили съезды, очистили и углубили водоотводные канавы, смонтировали дорожные знаки и нанесли разметку.

В 2021 году аналогичные работы провели на участке ул. Волгоградской от ул. Восстания до ул. Новосибирской.

Всего в 2022 году в Тюмени в ходе дорожно-строительного сезона методом фрезерования в нормативное состояние привели 33 объекта улично-дорожной сети.

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# дорожники , ремонт дорог

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