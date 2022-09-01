  • 30 сентября 202230.09.2022пятница
  • USD57,4130
    EUR55,4064
  • В Тюмени -2..-4 С 1 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

О тюменском клубе приказчиков и бальных традициях расскажут тюменцам на выставке в "Доме Машарова"

Общество, 09:31 30 сентября 2022

со страницы музея "Дом Машарова" в соцсети | Фото: со страницы музея "Дом Машарова" в соцсети

Тюменцев приглашают на открытие выставки "Бал, музыка и карты" в музей "Дом Машарова" в Тюмени 1 октября. Мероприятие расскажет о тюменском клубе приказчиков, периоде изысканных манер и бальных традициях, сообщает пресс-служба регионального департамента культуры.

Традиции балов стали зарождаться ещё в XV веке. Вскоре обычаи празднеств стали укрепляться и в Сибири. В Клубе приказчиков проходили не только балы и маскарады, но и литературные встречи и драматические представления.

Жители областной столицы узнают о ценностных ориентирах общества, о том, как проводили тюменцы свое время более 100 лет назад. На выставке будут представлены образцы одежды, женские украшения и предметы быта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бал , выставка , музей Дом Машарова

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:26 30.09.2022Площадку по формату тюменского молодежного центра "Космос" хотят сделать в Перми
10:15 30.09.2022ФАС будет пресекать нарушения в ценообразовании на обмундирование и лекарства
10:04 30.09.2022В выходные в Тюмени потеплеет до плюс 10 градусов
09:42 30.09.2022Сыры, паштеты и конфеты ручной работы выставят на ярмарке еды в Тюмени