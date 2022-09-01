О тюменском клубе приказчиков и бальных традициях расскажут тюменцам на выставке в "Доме Машарова"

| Фото: со страницы музея "Дом Машарова" в соцсети | Фото: со страницы музея "Дом Машарова" в соцсети

Тюменцев приглашают на открытие выставки "Бал, музыка и карты" в музей "Дом Машарова" в Тюмени 1 октября. Мероприятие расскажет о тюменском клубе приказчиков, периоде изысканных манер и бальных традициях, сообщает пресс-служба регионального департамента культуры.

Традиции балов стали зарождаться ещё в XV веке. Вскоре обычаи празднеств стали укрепляться и в Сибири. В Клубе приказчиков проходили не только балы и маскарады, но и литературные встречи и драматические представления.

Жители областной столицы узнают о ценностных ориентирах общества, о том, как проводили тюменцы свое время более 100 лет назад. На выставке будут представлены образцы одежды, женские украшения и предметы быта.