Участникам СВО и мобилизованным гражданам предоставят кредитные каникулы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участники специальной военной операции и мобилизованные граждане, которые до этого взяли ипотеку, потребительский кредит или заем, имеют право получить отсрочку платежей. Закон об этом приняла Государственная Дума, сообщает пресс-служба Банка России.

Такое же право появится у других участников СВО, в том числе служащих в Вооруженных силах по контракту, войсках национальной гвардии, других организациях и органах. Кредитные каникулы смогут взять и члены их семей по своим ранее взятым кредитам и займам. Кредитные каникулы предоставляются по заявлению на срок службы по контракту или участия в СВО плюс 30 дней. Их можно оформить до конца 2023 года.

Долг подлежит списанию в случае смерти военнослужащего, а также если он получит инвалидность 1-й группы. Кредиты и микрозаймы членов его семьи также должны быть списаны в этих случаях. Эта норма распространяется на ситуации, которые возникли после 24 февраля 2022 года.

Более подробную информацию можно узнать на сайте Банка России.