Тобольские ученые исследовали озеро Мувенглор в Югре

| Фото: пресс-служба БУХ МАО-Югры «Природный парк «Нумто» | Фото: пресс-служба БУХ МАО-Югры «Природный парк «Нумто»

Сотрудники Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН приняли участие в экспедиции в Ханты-Мансийский автономный округ. На территории природного парка "Нумто" ученые исследовали озеро Мувенглор.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе Тобольской комплексной научной станции УрО РАН, в состав экспедиции вошли старшие научные сотрудники, кандидаты биологических наук Елена Попова и Андрей Чемагин, научные сотрудники Глеб Волосников и Екатерина Воропаева, а также водитель Вячеслав Баранцов.

"В процессе работы мы исследовали дно озера Мувенглор, оценили видовое разнообразие рыб, их плотность, численность и массу в озере. Кроме того, проанализировали паразитологическую ситуацию массовых представителей ихтиофауны озера – язей и окуней. Нашей задачей было выявить природные очаги таких опасных заболеваний, как дифиллоботриоз и описторхоз", – пояснил Андрей Чемагин.

По его словам, это уже четвертый выезд тобольских ученых на территорию природного парка "Нумто" за последние четыре года. Говоря о результатах последней поездки, Андрей Чемагин отметил, что при исследовании рыбы на наличие паразитов будут даны рекомендации по ее обеззараживанию для употребления в пищу.

В дальнейшем анализ гидроморфологических показателей, размерно-видовой структуры рыбного населения, его плотности и распределения пригодится при разработке рекомендаций по использованию озера для зарыбления. В целом же, все полученные данные по водоемам природного парка применят для выполнения фундаментальных научных исследований особенностей поведения и распределения рыб в лимнических водных объектах Обь-Иртышского бассейна.

Любовь Голышева