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Свыше 3,2 млрд рублей налогов выплатят тюменцы в 2022 году

Общество, 15:34 01 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 3,2 млрд рублей составляет общая сумма имущественных налогов, которую должны выплатить жители Тюменской области в 2022 году. Напомним, собственники квартир, гаражей, машин, дач, земельных участков должны произвести оплату до 1 декабря, пишет "Вслух.ру".

Получить квитанция можно в "Личном кабинете" на сайте УФНС. Для этого необходимо ввести логин и пароль от госуслуг. Тем, кто не зарегистрирован в "Личном кабинете", направлены заказные письма.

Оплатить налоги можно в мобильном приложении банка, используя QR-код, штрих-код или УИН в уведомлении. Также можно совершить платеж через терминал или кассу банка.

Дополнительную информацию можно получить в едином контакт-центре ФНС: 8-800-222-22-22.

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# налоги

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