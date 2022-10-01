Тобольские школьники узнали историю наместнического правления в Сибири

| Фото: Тобольский музей-заповедник во ВКонтакте | Фото: Тобольский музей-заповедник во ВКонтакте

Историю наместнического правления в Сибири узнали школьники Тобольска, посетив Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник. Во Дворце Наместника побывали учащиеся старших классов местной школы №13, сообщает пресс-служба музея.

Ребята узнали о губернской реформе 1775 года, о территории Тобольского наместничества, его правителях и дальнейшем преобразовании наместничества в Тобольскую губернию в 1796 году.

Специалисты научной библиотеки Тобольского музея-заповедника провели интерактивное занятие для учителей истории и обществознания. Речь шла о формировании пула тематик для исследовательских работ школьников, а также о подборе необходимой для этого базы исторических источников.

25 педагогов школ Тобольска поработали со справочными изданиями из собрания библиотеки. Это издания Императорской России второй половины XIX – начала XX веков - адрес-календари, памятные книжки, обзоры губерний, тематические сибирские справочники, материалы переселенческих управлений, документы первой Всероссийской переписи, ежегодники Тобольского губернского музея 1893-1918 годов, материалы тобольских периодических изданий.

Сотрудники музея уверены, что полученные знания помогут педагогам в организации исследовательской работы с воспитанниками.