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Движение транспорта временно ограничат в пос. Боровском

Общество, 12:19 02 октября 2022

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области | Фото:

Движение транспорта по ул. Островского в пос. Боровском, под железнодорожным мостом будет ограничено со 2 октября в связи с укладкой асфальта на автодороге и заменой металлических конструкций габаритных ворот.

Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

По предварительной информации, ограничение вводится до 15 октября. Объезд рекомендуется через развязку на 17-м км автодороги Тюмень- Боровский- Богандинский.

ГИБДД рекомендует заранее выбирать маршруты движения с учетом ограничений, и соблюдать требования дорожных знаков.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области

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