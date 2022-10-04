Для тюменцев проведут ярмарку вакансий в кадровом центре "Работа России"

| Фото: Центр занятости Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости Тюмени и Тюменского района

Ярмарка вакансий для тюменцев пройдет в кадровом центре "Работа России" 6 октября в 11 часов. Соискатели смогут получить работу лаборантом по физико-механическим испытаниям или мастером отдела технического контроля, сообщает Центр занятости населения Тюменской области.

Также будут представлены вакансии машиниста трубоукладчика, монтера путей, оператора по путевым измерениям, помощника машиниста электровоза и тепловоза, уборщика, сантехника, водителя автомобиля и другие.

Работу предложат нефтедобывающие компании "Ресурс" и "Транснефть-Сибирь", мебельная фабрика "Заречье", производители железобетонных изделий "ТЗ ЖБИ-1", тюменский филиал "РЖД" и несколько индивидуальных предпринимателей.

Ярмарки вакансий и открытые отборы проходят регулярно в кадровом центре "Работа России". Подробности размещены на портале.