Более 500 молодых берез, ив, лип, елей и кустов сирени высадили в Тобольске

| Фото: пресс-служба администрации Тобольска | Фото: пресс-служба администрации Тобольска

Более 500 молодых берез, ив, лип, елей и кустов сирени высадили во дворах и вдоль дорог 15 мкр Тобольска в рамках проекта "1000 деревьев". В акции приняли участие коммунальщики, школьники и волонтеры СИБУРа, сообщает пресс-служба администрации города.

Проект направлен на озеленение города. В 2021 году благодаря ему появилась зеленая полоса вдоль проспекта Дзираева. До конца октября 2022 года новые насаждения появятся также в 10 и 7 микрорайонах, на ул. Аптекарской, в сквере Достоевского и других точках города.

Добавим, после глобальной реконструкции открылся Аптекарский сад, готовы проекты Сквера выпускников в 7 мкр и бульвара Менделеева в 9 мкр. Почти завершена разработка концепции "Менделеев-парка". В 2023 году планируют начать работы по преображению Александровского сада, проект которого стал победителем конкурса Минстроя РФ и получил грант на реализацию.