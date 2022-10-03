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Более 500 молодых берез, ив, лип, елей и кустов сирени высадили в Тобольске

Общество, 16:28 03 октября 2022

пресс-служба администрации Тобольска | Фото: пресс-служба администрации Тобольска

Более 500 молодых берез, ив, лип, елей и кустов сирени высадили во дворах и вдоль дорог 15 мкр Тобольска в рамках проекта "1000 деревьев". В акции приняли участие коммунальщики, школьники и волонтеры СИБУРа, сообщает пресс-служба администрации города.

Проект направлен на озеленение города. В 2021 году благодаря ему появилась зеленая полоса вдоль проспекта Дзираева. До конца октября 2022 года новые насаждения появятся также в 10 и 7 микрорайонах, на ул. Аптекарской, в сквере Достоевского и других точках города.

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Добавим, после глобальной реконструкции открылся Аптекарский сад, готовы проекты Сквера выпускников в 7 мкр и бульвара Менделеева в 9 мкр. Почти завершена разработка концепции "Менделеев-парка". В 2023 году планируют начать работы по преображению Александровского сада, проект которого стал победителем конкурса Минстроя РФ и получил грант на реализацию.

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# озеленение , Тобольск

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