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Наркосбытчика из Таджикистана будут судить в Тюмени

Происшествия, 14:23 03 октября 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

За покушение на сбыт более 500 гр героина в Тюмени будут судить гражданина Таджикистана, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, 22-летний наркосбытчик приехал в Тюмень, арендовал квартиру, приобрел электронные весы и упаковочный материал.

При получении очередной крупной партии предназначенного для сбыта наркотика мужчина был задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

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# наркотики , суд , уголовное дело

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