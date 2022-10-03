Наркосбытчика из Таджикистана будут судить в Тюмени
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За покушение на сбыт более 500 гр героина в Тюмени будут судить гражданина Таджикистана, сообщает прокуратура Тюменской области.
По версии следствия, 22-летний наркосбытчик приехал в Тюмень, арендовал квартиру, приобрел электронные весы и упаковочный материал.
При получении очередной крупной партии предназначенного для сбыта наркотика мужчина был задержан сотрудниками полиции.
В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.