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Десять эскизов и спектаклей победили в фестивале тюменских театров "Шоу-кейс"

Общество, 16:51 03 октября 2022

МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Пять эскизов получили грантовую поддержку и пять спектаклей попали в афишу МТЦ "Космос" по итогам фестиваля тюменских театров "Шоу-кейс", которые подвели 2 октября. Всего на конкурс было представлено 14 спектаклей и семь эскизов, сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в молодежном театральном центре.

Победителями в номинации "Спектакли" стали "Эра потолков" мастерской современного танца, "Всякое действие рождает противодействие" театра танца "Проспект". Также эксперты приняли решение объединить три спектакля в проект "Вечер современной хореографии". Туда вошли "Чужой воздух" Chroma Dance Company, моноспектакль Memento Mori от AV Dance Union и "Море и горы" от танцевального коллектива "В квадрате".

МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

В конкурсе эскизов грант в 200 тыс. рублей выиграла мастерская современного танца. Они представляли на суд жюри часть спектакля "Впервые, когда я…". Аналогичная сумма поддержки и у театра танца "Проспект" с постановкой "Кисти Ван Гога". За "Маяк" от Garage Dance Company вручили 150 тыс. рублей. 100 тыс. рублей выиграла театральная студия "Выбор" на создание спектакля "Снег нашей встречи", 50 тыс. рублей - Настасье Кохан на доработку "Лес. Реинкарнация".

Фотографии с награждения опубликуют в официальной группе во ВКонтакте.

Виктория Макарова

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# МТЦ Космос , спектакли

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