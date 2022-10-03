Десять эскизов и спектаклей победили в фестивале тюменских театров "Шоу-кейс"

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Пять эскизов получили грантовую поддержку и пять спектаклей попали в афишу МТЦ "Космос" по итогам фестиваля тюменских театров "Шоу-кейс", которые подвели 2 октября. Всего на конкурс было представлено 14 спектаклей и семь эскизов, сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в молодежном театральном центре.

Победителями в номинации "Спектакли" стали "Эра потолков" мастерской современного танца, "Всякое действие рождает противодействие" театра танца "Проспект". Также эксперты приняли решение объединить три спектакля в проект "Вечер современной хореографии". Туда вошли "Чужой воздух" Chroma Dance Company, моноспектакль Memento Mori от AV Dance Union и "Море и горы" от танцевального коллектива "В квадрате".

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

В конкурсе эскизов грант в 200 тыс. рублей выиграла мастерская современного танца. Они представляли на суд жюри часть спектакля "Впервые, когда я…". Аналогичная сумма поддержки и у театра танца "Проспект" с постановкой "Кисти Ван Гога". За "Маяк" от Garage Dance Company вручили 150 тыс. рублей. 100 тыс. рублей выиграла театральная студия "Выбор" на создание спектакля "Снег нашей встречи", 50 тыс. рублей - Настасье Кохан на доработку "Лес. Реинкарнация".

Фотографии с награждения опубликуют в официальной группе во ВКонтакте.

Виктория Макарова