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Житель Тюмени зарезал тещу и сбежал с места преступления

Происшествия, 15:42 03 октября 2022

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

43-летний тюменец, обвиняемый в расправе над тещей, предстанет перед судом. Расследование уголовного дела завершено, сообщает следсвтенное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Трагедия произошла днем 2 августа 2022 года. По версии следствия, мужчина приехал в одно из сел Ярковского района, чтобы помириться с женой, которая была в гостях у своей матери. Не застав супругу, он начал употреблять спиртное в компании своей тещи. В какой-то момент мужчина решил убить ее. Он ударил женщину ножом и она скончалась на месте.

После мужчина скрылся, но вскоре его задержали сотрудники полиции. На допросе обвиняемый признался в содеянном и подробно рассказал о произошедшем. После злоумышленника арестовали.

"Следствием собрана достаточная доказательная база. В связи с этим уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", —рассказали в ведомстве.

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# Следственный комитет РФ , убийство

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