Омутинская районная библиотека стала модельной по девяти направлениям

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

По девяти направлениям будет развиваться Омутинская районная библиотека, которая стала модельной благодаря победе в конкурсе в рамках национального проекта "Культура". На ее модернизацию и оснащение было направлено 10 млн рублей, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Как отметила директор регионального департамента культуры Елена Майер на открытии учреждения, модельная библиотека в Омутинском — это не просто место для общения с книгами, это пространство, объединившее в себе сразу несколько концептуальных площадок, настоящий центр коммуникаций, притяжения творческой молодежи и культурного развития населения. "Тематические зоны, которые здесь появились, наполнены совершенно новыми смыслами", — подчеркнула она.

В молодежном центре Омутинской модельной библиотеки можно окунуться в мир виртуальной реальности, поиграть в игровую консоль, настольные игры, посмотреть фильмы и почитать. Интеллект-зал — фонд научно-популярной, справочной литературы и шахматный клуб им. А. Е. Карпова. Есть доступ к Национальной электронной библиотеке РФ, Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина, сервисам "ЛитРес", "КонсультантПлюс".

В коворкинг-зоне посетители библиотеки смогут проводить мероприятия, мастер-классы, лекции. В читай-холле расположен фонд художественной литературы, который распределен удобным, понятным, доступным образом для читателей всех категорий. В центре располагаются мобильные книжные шкафы.

Лаундж-зона оборудована выставочными стеллажами для книг и мягкой мебелью. Здесь можно подключиться к Wi-Fi.

Пресс-зона — удобные стеллажи с периодическими изданиями и мягкие кресла. Конференц-зал рассчитан на 180 человек. Он оснащен экраном, световым и звуковым оборудованием.

Зал полиграфии и сервисных услуг оборудован техникой для ксерокопирования, сканирования, фотопечати, брошюрования, переплета. Комната боевой славы предназначена для проведения патриотических мероприятий, в ней есть интерактивная панель и доступ в интернет.

Напомним, в 2022 году пять библиотек региона в Тюменском районе, Ялуторовске, Тюмени и Омутинском стали модельными. В 2023 году такой же статус получат еще пять учреждений.