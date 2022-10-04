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В Тюмени стартовал прием заявок на фестиваль-конкурс "Голос памяти"

Общество, 18:43 03 октября 2022

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Открыт прием заявок на областной военно-патриотический фестиваль-конкурс "Голос памяти", сообщает департамент культуры Тюменской области.

Фестиваль "Голос памяти", посвященный 80-летию образования антифашистской организации "Молодая гвардия", стартовал в Тюменской области 3 октября.

Участниками конкурса могут стать жители региона в возрасте от 7 до 35 лет. Номинации: вокальное исполнение; художественное слово; хореография; литературно-музыкальная композиция.

Ознакомится с положением и оставить заявку на участие можно на официальном сайте Дворца национальных культур "Строитель".

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# конкурс , фестиваль

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