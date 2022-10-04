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Около 40 бильярдистов приняли участие в чемпионате по снукеру

Спорт, 16:23 04 октября 2022

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Около 40 участников выступили на чемпионате Тюменской области по снукеру. Участие в соревнованиях приняли представители Тюмени, Тобольска, Тюменского и Исетского районов, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"Сюрпризов соревнования не преподнесли, результаты были вполне предсказуемые. В число лучших вошли титулованные и именитые спортсмены. Не осталась в стороне и наша талантливая молодежь, представители которой тоже смогли пробиться в призовые тройки", - рассказал исполнительный директор федерации бильярдного спорта Тюменской области Вадим Кривда.

В дисциплине "снукер 1 красный" среди мужчин первое место занял Глеб Данилевич, среди женщин - Галина Мазурова. В дисциплине "снукер 15 красных" победу одержали Сергей Болотин и Александра Рябинина.

Добавим, с 12 по 18 октября лучшие бильярдисты представят регион на чемпионате России, который пройдет в Тюмени.

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