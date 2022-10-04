Трое тюменцев предстанут перед судом за коррупцию

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Трое жителей Тюмени 1987, 1977 и 1985 годов рождения, обвиняемых в коррупционных преступлениях, предстанут перед судом. На них заведены уголовные дела по статьям УК РФ "Дача взятки в крупном размере", "Дача взятки" и "Посредничество во взятке", сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, обвиняемый 1987 года рождения несанкционированно врезался в газопровод и незаконно отапливал природным газом свой частный дом. С ноября 2019 года по март 2022 года он передавал через посредника 1985 года рождения взятку сотруднику газовой компании за умалчивание этого факта. Общая сумма составила более 200 тыс. рублей.

"Второй обвиняемый 1977 года в январе 2022 года передал взятку в размере 17 тысяч рублей за аналогичное бездействие", — добавили в ведомстве.

Собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.