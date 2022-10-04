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Солнечная интерференция может повлиять на телесигнал в Тюменской области

Общество, 19:43 04 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Перерывы в телевещании могут наблюдаться в Тюменской области с 6 по 21 октября с 13 часов 11 минут до 13 часов 58 минут. Продолжительность помех в каждом случае — от нескольких секунд до 17 минут в сутки, сообщает филиал ФГУП "РТРС" "Урало-Сибирский региональный центр".

Причина неудобств – осенняя интерференция, которая начинается над Тюменской областью с 6 октября. При этом явлении радиоволны Солнца могут перебивать телесигнал. Большинство зрителей цифрового эфирного ТВ скорее всего не заметят изменений в качестве изображения. В ряде случаев возможно периодическое кратковременное замирание картинки на экранах телевизоров, распад ее на пиксели, полное пропадание.

Раньше солнечная засветка создавала серьезные помехи при приеме телепрограмм в аналоговом формате. Цифровые технологии трансляции позволили свести к минимуму воздействие интерференции.

График возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом населенном пункте публикуют на сайте РТРС в разделе "Временные отключения телерадиоканалов" и в кабинете телезрителя, а также во вкладке "Вещание" в мобильном приложении "Телегид".

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# интерференция , телевидение

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