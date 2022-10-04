Более 43 тысяч жителей Тюменской области посетили виртуальные концертные залы

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Более 43 тыс. человек посетили 32 виртуальных концертных зала в Тюменской области за девять месяцев 2022 года. Это почти в два раза больше, чем за весь 2021 год, сообщает пресс-служба регионального департамента культуры.

За девять месяцев в ВКЗ региона прошло 1 тыс. 36 трансляций. Более 30% – в Тюменской филармонии.

"В Тюменской области жители городов, сел и деревень с удовольствием посещают концерты, совершенно бесплатно слушают выступления высокопрофессиональных коллективов региона и России. Благодаря технической возможности десятки тысяч наших жителей познают и погружаются в прекрасный мир музыки", – поделилась директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Виртуальные концертные залы есть во всех 26 муниципалитетах Тюменской области. Они находятся в основном в домах культурах, ДШИ, библиотеках. Самым продуктивным по открытию ВКЗ оказался 2021 год – 21 зал. В 2019 году – шесть, по два – в 2020 и 2022 годах.

Шесть из 32 залов открыты в рамках регионального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура". 26 – за счет средств регионального и местного бюджетов.

Отметим, в сентябре Тюменская филармония демонстрировала для посетителей виртуальных концертных залов трансляцию открытия 64 филармонического сезона. В октябре тюменцев ждут выступление Хоровой капеллы, концерт "Сказки с оркестром", закрытие XXXII фестиваля "Алябьевская осень". В ноябре жители Тюменской области в режиме онлайн увидят концерт вокальной группы "Санрайз", подключатся к циклу "Ночные концерты с Тюменским филармоническим оркестром". В декабре любителей классической музыки региона ждет трансляция концертов в рамках фестиваля Дениса Мацуева.