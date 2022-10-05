Пять новых школьных автобусов получил Краснодон от Тюмени

| Фото: администрация Краснодона и Краснодонского района | Фото: администрация Краснодона и Краснодонского района

Пять новых школьных автобусов получил Краснодон от Тюмени, сообщает администрация Краснодона и Краснодонского района.

Транспорт передан для подвоза обучающихся и сотрудников.

"Прежде всего хочу сказать слова благодарности нашим тюменским друзьям, которые подарили обучающимся пять современных автобусов для подвоза детей в сельской местности. Теперь дети могут с комфортом добираться в образовательные учреждения", – сказал глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко.

Напомним, ранее было подписано соглашение о сотрудничестве между Тюменской областью, Краснодоном и Краснодонским районом.