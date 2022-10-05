Александр Моор вручил награды лучшим педагогам Тюменской области

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Тюменские педагоги - это профессиональные, трудолюбивые люди с неиссякаемым творческим потенциалом и энергией. А ещё - это люди с неподдельным патриотизмом, которые с оптимизмом смотрят в будущее. Именно эти человеческие качества они вместе со знаниями передают детям.

Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

В День учителя глава региона вручил 45 педагогам ведомственные и региональные награды за добросовестный труд - победителям профессиональных конкурсов, тем, чьи ученики достойно выступают на интеллектуальных и творческих состязаниях, и тем, кто активно и результативно занимается вопросами воспитания молодого поколения.

"С удовольствием поздравляю всех, кто работает в сфере образования региона, с праздником! Дорогие друзья, пусть никогда не погаснет в ваших сердцах пламя любви к детям. Здоровья, счастья, добра и удачи!" - сказал Александр Моор.