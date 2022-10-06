Ремезков обсудил с активистами "СР – За правду" вопросы контроля в ходе мобилизации

СР – За правду СР – За правду

Депутат Госдумы от Тюменской области Александр Ремезков в Тюмени провел встречу с активистами молодежного крыла регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП).

На встрече обсудили вопросы народного контроля за работой военкоматов входе частичной мобилизации, а также сбора гуманитарной помощи для мобилизованных в Российскую армию, для беженцев и жителей освобожденных территорий Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Депутат Ремезков отметил, что лидер СРЗП Сергей Миронов выступил с инициативой создать во всех субъектах РФ наблюдательные комиссии за частичной мобилизацией, а также обратился к гражданскому обществу с призывом предавать гласности каждый случай неправомерных действий военкоматов.

"Мы рассчитываем на вас, на активную гражданскую позицию молодежного крыла СРЗП, на ваше содействие в выявлении каждого случая неправомерного призыва, нарушений со стороны военкоматов, - подчеркнул Александр Ремезков, - Каждое обращение граждан, поступающее в интернет-приемную председателя партии "Справедливая Россия – За правду", оперативно рассматривается и по мере необходимости направляется в правоохранительные органы. Точно также рассматриваются и будут рассматриваться обращения, поступившие в мои депутатские приемные в избирательных округах, в том числе в Тюменской области. Все вместе мы поспособствуем повышению боеспособности нашей армии".

Депутат также проинформировал о принятых Госдумой изменениях в федеральных законах, направленных на поддержку и защиту интересов мобилизованных военнослужащих, а также волонтеров, которые работают на Донбассе и иных освобожденных территориях.

"Сделано все возможное, чтобы те, кто сегодня уходит на фронт или работает в зоне боевых действий, не переживали о материальном благополучии своих семей", - подчеркнул Александр Ремезков.

Депутат напомнил, что в Тюмени, так же как и в Кургане и Омске в по-прежнему работают организованные им пункты сбора гуманитарной помощи.