В Ишиме ищут 14-летнего Никиту Белова

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

14-летнего подростка Никиту Белова разыскивают в Ишиме, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. 4 октября около 16 часов школьник ушел из дома по ул. Павлика Морозова, до настоящего времени его местонахождение не известно.

Организована доследственная проверка. В день исчезновения подросток был одет в синюю куртку, черные джинсы и синие кроссовки.

Особые приметы: рост около 160 см; худощавого телосложения.

Всех, располагающих сведениями о месте нахождения Никиты Белова просят обратиться в межрайонный следственный отдел по телефонам 8 (34551) 5-08-02 или 8 (34551) 7-98-02.