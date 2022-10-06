  • 6 октября 20226.10.2022четверг
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Ишиме ищут 14-летнего Никиту Белова

Происшествия, 11:20 06 октября 2022

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

14-летнего подростка Никиту Белова разыскивают в Ишиме, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. 4 октября около 16 часов школьник ушел из дома по ул. Павлика Морозова, до настоящего времени его местонахождение не известно.

Организована доследственная проверка. В день исчезновения подросток был одет в синюю куртку, черные джинсы и синие кроссовки.

Особые приметы: рост около 160 см; худощавого телосложения.

Всех, располагающих сведениями о месте нахождения Никиты Белова просят обратиться в межрайонный следственный отдел по телефонам 8 (34551) 5-08-02 или 8 (34551) 7-98-02.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# поиск детей , следователи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:39 06.10.2022В Тюмени курьер украл с корпоративной банковской карты 240 тысяч рублей
12:16 06.10.2022За пьяную езду жителя Уватского района отправили в колонию строгого режима
11:42 06.10.2022В Тюмени закладчики наркотиков получили 26 лет колонии на четверых
11:20 06.10.2022В Ишиме ищут 14-летнего Никиту Белова