За пьяную езду жителя Уватского района отправили в колонию строгого режима

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Любителя пьяной езды из Уватского района на два с половиной года отправили в колонию строгого режима, сообщает прокуратура Тюменской области.

25-летний местный житель, имея три судимости за аналогичные преступления, 29 мая снова сел за руль автомобиля в состоянии опьянения. Зная о том, что в отношении него заведено уголовное дело, в июне снова пьяным управлял автомобилем.

Суд назначил селянину лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также на пять лет лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.