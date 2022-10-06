  • 6 октября 20226.10.2022четверг
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

За пьяную езду жителя Уватского района отправили в колонию строгого режима

Происшествия, 12:16 06 октября 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Любителя пьяной езды из Уватского района на два с половиной года отправили в колонию строгого режима, сообщает прокуратура Тюменской области.

25-летний местный житель, имея три судимости за аналогичные преступления, 29 мая снова сел за руль автомобиля в состоянии опьянения. Зная о том, что в отношении него заведено уголовное дело, в июне снова пьяным управлял автомобилем.

Суд назначил селянину лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также на пять лет лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пьяная езда , Уватский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:39 06.10.2022В Тюмени курьер украл с корпоративной банковской карты 240 тысяч рублей
12:16 06.10.2022За пьяную езду жителя Уватского района отправили в колонию строгого режима
11:42 06.10.2022В Тюмени закладчики наркотиков получили 26 лет колонии на четверых
11:20 06.10.2022В Ишиме ищут 14-летнего Никиту Белова