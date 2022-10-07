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Тюменские школьники обменяются патриотическими видеооткрытками с ровесниками из 89 регионов России

Общество, 10:05 07 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дети и подростки Тюменской области могут стать участниками ежегодного Всероссийского школьного конкурса по обмену видеооткрытками "Смотри, это Россия!". Заявки на участие можно подать до 13 ноября, сообщают организаторы.

Конкурсантам от 6 до 18 лет из всех 89 субъектов страны предлагают рассказать о гордости своего региона. Для этого нужно собрать команду из пяти человек, определить лидера или куратора, которым может быть учитель, родитель или член команды старше 18 лет. Он зарегистрируется на сайте, получит пароль и откроет доступ в личный кабинет команды.

В ходе конкурса ребята снимут ролики о своей малой родине, расскажут о событиях, людях, достижениях прошлого и настоящего региона, в котором живут, предположат, чем может прославиться их край в будущем.

Победителей конкурса определят путем открытого голосования на сайте конкурса. Там же можно узнать все подробности и зарегистрироваться.

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# видеоролики , конкурс , патриотическое воспитание , школьники

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