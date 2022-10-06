О мистике в картинах знаменитых художников расскажут тюменцам на экскурсии в музее Словцова

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают посетить эксклюзивную экскурсию "Мистика или совпадение?", которая пройдет в музее Словцова 7 октября. Гостям музея расскажут о мистике, великих художниках и их творчестве, сообщает пресс-служба тюменского музейно-просветительского объединения.

О картинах с загадочной и таинственной историей и об их авторах посетителям расскажут в рамках экскурсии по выставке "Шедевры художественной коллекции". Тюменцы увидят подлинные полотна выдающихся живописцев, разгадают мистические загадки и таинственные истории из жизни художников.

Мероприятие пройдет по адресу ул. Советская, 63 7 октября, 5 ноября и 3 декабря. Начало - в 18 часов. Купить билеты можно по ссылке. Доступна оплата по "Пушкинской карте". Возрастная категория 12+