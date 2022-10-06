  • 6 октября 20226.10.2022четверг
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жительница села Новая Заимка пойдет под суд за повторную пьяную езду

Происшествия, 16:27 06 октября 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Жительницу с. Новая Заимка задержали сотрудники ГИБДД Тюменской области на автодороге Тюмень-Омск. Женщина в состоянии алкогольного опьянения управляла автомобилем Chevrolet. Показания алкотестера составили 0,58 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Это не первая пьяная поездка 49-летней женщины за рулем, ранее ее задерживали в 2010 году и в феврале 2022 года, она лишена права управления транспортом. Теперь водителю грозит уголовная ответственность.

Еще одна аврия по вине пьяного водителя произошла на 7 км автодороги Тюмень-Красный. Там 22-летняя девушка за рулем "Лады" съехала в кювет, у нее ушиб грудной клетки. Прав женщина не имеет, показания алкотестера составили 0,76 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В 2022 году в Тюмениской области 717 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения повторно и подлежат уголовной ответственности, напомнили в ГИБДД.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Госавтоинспекция Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:27 06.10.2022Жительница села Новая Заимка пойдет под суд за повторную пьяную езду
15:52 06.10.2022Владелец агрессивной собаки заплатит покусанной девочке 60 тысяч рублей
14:23 06.10.202218 водителей сели пьяными за руль в Тюменской области за сутки
12:39 06.10.2022В Тюмени курьер украл с корпоративной банковской карты 240 тысяч рублей