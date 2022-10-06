Жительница села Новая Заимка пойдет под суд за повторную пьяную езду

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Жительницу с. Новая Заимка задержали сотрудники ГИБДД Тюменской области на автодороге Тюмень-Омск. Женщина в состоянии алкогольного опьянения управляла автомобилем Chevrolet. Показания алкотестера составили 0,58 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Это не первая пьяная поездка 49-летней женщины за рулем, ранее ее задерживали в 2010 году и в феврале 2022 года, она лишена права управления транспортом. Теперь водителю грозит уголовная ответственность.

Еще одна аврия по вине пьяного водителя произошла на 7 км автодороги Тюмень-Красный. Там 22-летняя девушка за рулем "Лады" съехала в кювет, у нее ушиб грудной клетки. Прав женщина не имеет, показания алкотестера составили 0,76 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В 2022 году в Тюмениской области 717 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения повторно и подлежат уголовной ответственности, напомнили в ГИБДД.