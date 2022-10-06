Владелец агрессивной собаки заплатит покусанной девочке 60 тысяч рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

60 тыс. рублей компенсации морального вреда заплатит владелец собаки, покусавшей девятилетнюю девочку в Вагайском районе, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из материалов дела, 3 апреля в с. Черное девочка пришла к дому подружки. На нее напал сорвавшийся с цепи пес и укусил за ногу. Отогнал собаку палкой оказавшийся рядом служитель местной церкви.

Днем ранее он он видел эту собаку на улице с обрывком цепи и проволочным крюком зацепил обрывок цепи и примотал пса к забору.

Сообщив о происшествии главе администрации села, мужчина попросил выложить информацию в местных соцсетях, чтобы найти хозяина животного. Тот забрал собаку, но, судя по всему, ненадолго. Агрессивный пес вскоре бегал по селу уже без ошейника и все-таки напал на девочку.

Мать ребенка обратилась в прокуратуру. Владелец пса не возместил причиненный вред, не извинился и не интересовался здоровьем ребенка. В суде он возражал исковым требованиям и заявил, что собака не его, а дочери, живущей в Тюмени.