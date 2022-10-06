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13 декоративных черемух высадили в Никольском сквере в Тюмени

Общество, 18:49 06 октября 2022

пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

13 декоративных черемух приобрели в питомнике и высадили в Никольском сквере в Тюмени. Для устойчивости деревьев сотрудники питомника сделали специальные растяжки, сообщает пресс-служба администрации города.

Территорию сквера уже благоустраивали два года назад. Однако некоторые саженцы не прижились из-за экстремальных жарких погодных условий и вандализма. Взамен погибшим деревьям компания "Росводоканал Тюмень" и подрядная организация УСТЭК – ООО "Интерполис" купили и высадили крупномерные молодые деревья.

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# озеленение

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