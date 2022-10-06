Более 140 человек подали заявки на участие в соревнованиях по спортивному туризму

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Более 140 спортсменов из Тюмени, Тобольска, Ишима, Тюменского, Тобольского районов примут участие в чемпионате и первенстве Тюменской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, которые пройдут на оз. Цимлянское 8 и 9 октября. В течение двух дней участники должны преодолеть навесные переправы, спуски, подъемы, переправы по параллельным перилам, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"После каждых проведенных крупных соревнований мы сразу отмечаем рост мастерства у туристов. Ведь здесь они могут выйти за пределы своей привычной команды, понаблюдать за выступлениями коллег из других городов и районов, оценить, проанализировать", - рассказал председатель областной федерации туризма Александр Черепанов.

Добавим, 21 и 22 октября состоится чемпионат Тюменской области на комбинированных дистанциях. Соревнования будут проходить в режиме нон-стоп в течение суток. Протяженность маршрута с различными заданиями составит 50 км.