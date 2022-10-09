Семена яровых культур проверяют на качество в тюменском Россельхозцентре

| Фото: Россельхозцентр по Тюменской области | Фото: Россельхозцентр по Тюменской области

Более 6 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур нового урожая проверили специалисты филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области. Кондиционными, то есть отвечающими требованиям на посевные качества по всем показателям, признаны 697 тонн (12,5 %).

"Все некондиционные семена не соответствуют требованиям ГОСТ Р 52325-2005 по засоренности, 8,6 процентов — по всхожести", — прокомментировали в региональном Россельхозцентре.

Количество исследованных яровых зерновых и зернобобовых культур составляет 3 % от общей потребности по региону, проверку семенного материала продолжат.