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Выставка "Контрапункт" курганских художников откроется в Тюмени

Общество, 09:09 10 октября 2022

пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения | Фото: пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения

На открытие выставки "Контрапункт" художников из Кургана Надежды и Игоря Щетининых приглашают тюменцев. Мероприятие пройдет в драмтеатре 14 октября в рамках проекта "Художники Тюмени – любимому театру", которое посвящено 165-летию ТБДТ, сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения.

Гости выставки увидят разнообразные по тематике, технике и материалу работы. Добавим, художники живут в Кургане, родом из Омской области. Преподавали на отделении изобразительного искусства в Тюмени, в Тюменском государственном университете с 2005 года.

Выставка продлится до ноября 2022 года.

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# тюменский драмтеатр

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