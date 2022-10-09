Тюменцам рассказали, как ускорить капитальный ремонт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ускорить капитальный ремонт своего жилья тюменцы могут обратившись в Фонд капитального ремонта, а не в управляющую компанию. Об этом сообщил председатель Ассоциации управляющих компаний Тюмени Александр Усов.

Он отметил, что в регионе размер минимального взноса на капитальный ремонт составляет 7,5 рублей на 1 кв. м. К капитальному ремонту относятся: замена крыши, фасада дома, лифта, ремонт подвалов, фундамента.

"Текущий ремонт - это мелкие работы в течение месяца: покраска скамейки во дворе, замена окна в подъезде. То есть, это такие работы, когда не требуется нанимать подрядчиков. Получается, за все виды капитального ремонта отвечает Фонд капитального ремонта, а за текущий – управляющая компания, - сказал Александр Усов. - Если у дома износ более 25 процентов, тогда делают капитальный ремонт. Он разделяется по видам работ. Например, спустя 10 лет обновляют крышу.

Бюджет капремонта формируется двумя способами: копится либо на счете фонда капремонта, либо на специальном счете дома. Взносы на реконструкцию уходят в фонд, где оценивают их объем. В домах капремонт делают по графику. Его устанавливают в региональной программе и утверждают в правительстве области. Эту программу составляют раз в год.

Как сообщает tmn.aif.ru, есть и льготная категория, с которой не взимается плата за реконструкцию. Все категории прописаны в Жилищном кодексе РФ. Согласно нему пенсионеры могут платить меньше на 50 %, чем остальные граждане. Некоторые льготники полностью освобождены от взносов, согласно закону.