В тюменскую колонию пытались передать наркотики под видом конфет
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Доставку наркотических средств предотвратили сотрудники исправительной колонии № 2 УФСИН России по Тюменской области, сообщает ведомство.
В результате досмотра посылки на имя одного из осужденных обнаружены 36 комков темно-коричневого цвета, спрятанные ухищренным способом в шоколадных конфетах.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа УМВД России по Тюмени. Экспертиза показала, что в конфетах спрятали гашиш.
По данному факту проводится доследственная проверка.