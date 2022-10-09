В тюменскую колонию пытались передать наркотики под видом конфет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Доставку наркотических средств предотвратили сотрудники исправительной колонии № 2 УФСИН России по Тюменской области, сообщает ведомство.

В результате досмотра посылки на имя одного из осужденных обнаружены 36 комков темно-коричневого цвета, спрятанные ухищренным способом в шоколадных конфетах.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа УМВД России по Тюмени. Экспертиза показала, что в конфетах спрятали гашиш.

По данному факту проводится доследственная проверка.