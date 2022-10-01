В Тюмени презентуют антологию ишимского краеведа "Двадцать первый. Красная весна"

| Фото: Геннадий Краморов во ВКонтакте | Фото: Геннадий Краморов во ВКонтакте

Презентация антологии "Двадцать первый. Красная весна" ученого секретаря Ишимского музейного комплекса им. П. П. Ершова, краеведа Геннадия Крамора пройдет в Тюмени в библиотеке им. Д.И. Менделеева 11 октября. Желающие смогут не только приобрести книгу, но и получить автограф автора, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Книга "Двадцать первый. Красная весна" представляет собой сборник архивных и исследовательских материалов о Западно-Сибирском восстании 1921 года. Издание опубликовано в 2021 году в Ишимском музейном комплексе к 100-летию трагедии сибирского крестьянства. На 672 страницах печатного текста собраны фотодокументы из семейных и региональных архивов и музеев. В оформлении использованы настенные росписи музея, фотографии, обложки изданий о восстании.

Задача антологии – дать читателю панорамное представление о трагедии вековой давности, которая по степени потрясения традиционного крестьянского уклада и по принесенным жертвам сопоставима для тюменского края с событиями Великой Отечественной войны. Многие исследования, архивные документы, фотографии, воспоминания публикуются впервые.

Презентация начнется в 14 часов в конференц-зале библиотеки на первом этаже, вход свободный. Возрастное ограничение 16+