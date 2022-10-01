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Тюменские дзюдоисты завоевали девять наград на всероссийских соревнованиях

Общество, 18:42 10 октября 2022

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Две золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали завоевали тюменские спортсмены на Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет "Памяти сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга". Состязания прошли в выходные в Тюмени, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Победителями в своих весовых категориях стали Сергей Петухов и Никита Шарапов. На вторую ступень пьедестала поднялись Ярослав Краснояров, Богдан Фомичев, Полина Вакушина и Анна Болсун. Третьими стали Магомед Бийтемиров, Ирина Дементьева и Екатерина Мохирева.

В течение двух дней в поединках участвовали 478 спортсменов из 12 субъектов Российской Федерации. Они представляли Центральный, Приволжский, Сибирский и Уральский федеральные округа.

Турнир состоялся при поддержке компании "Мостострой 11" и Национального благотворительного фонда. В рамках спортивного мероприятия также прошла церемония возложения венков к мемориальному комплексу "Погибшим сотрудникам органов Внутренних Дел в годы Великой Отечественной войны и в мирное время".

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

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# дзюдо

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