Произведения Сибелиуса, Баха и The Beatles тюменские музыканты посвятят маэстро Евгению Шестакову

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Концерт памяти маэстро Евгения Шестакова пройдет 11 октября в зале камерной и органной музыки Тюменской филармонии, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Семь лет назад дирижеру удалось собрать команду единомышленников, которая стала коллективом, молниеносно завоевавшим признание слушателей и всего музыкального сообщества.

Евгений Иванович Шестаков – талантливый человек, которому суждено было стать дирижером и путеводной звездой в мир музыки как для музыкантов созданного им Тюменского филармонического оркестра, так и тюменских слушателей, ранее не имевших возможности регулярно слушать свой оркестр.

В программу концерта вошли: Я. Сибелиус Концерт для скрипки с оркестром 2 часть (переложение для скрипки и фортепиано); П. Чайковский "Размышление"; С. Рахманинов Вокализ (переложение для скрипки и фортепиано); И.С. Бах Сарабанда и жига из партиты № 2 для скрипки соло; Let it be ("Пусть будет так") из репертуара группы "The Beatles".

Напомним, что заслуженный деятель искусств России, известный дирижер Евгений Иванович Шестаков ушел из жизни 11 октября 2020 года.