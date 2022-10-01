  • 11 октября 202211.10.2022вторник
  • USD62,3126
    EUR60,8019
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Произведения Сибелиуса, Баха и The Beatles тюменские музыканты посвятят маэстро Евгению Шестакову

Общество, 12:51 11 октября 2022

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Концерт памяти маэстро Евгения Шестакова пройдет 11 октября в зале камерной и органной музыки Тюменской филармонии, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Семь лет назад дирижеру удалось собрать команду единомышленников, которая стала коллективом, молниеносно завоевавшим признание слушателей и всего музыкального сообщества.

Евгений Иванович Шестаков – талантливый человек, которому суждено было стать дирижером и путеводной звездой в мир музыки как для музыкантов созданного им Тюменского филармонического оркестра, так и тюменских слушателей, ранее не имевших возможности регулярно слушать свой оркестр.

В программу концерта вошли: Я. Сибелиус Концерт для скрипки с оркестром 2 часть (переложение для скрипки и фортепиано); П. Чайковский "Размышление"; С. Рахманинов Вокализ (переложение для скрипки и фортепиано); И.С. Бах Сарабанда и жига из партиты № 2 для скрипки соло; Let it be ("Пусть будет так") из репертуара группы "The Beatles".

Напомним, что заслуженный деятель искусств России, известный дирижер Евгений Иванович Шестаков ушел из жизни 11 октября 2020 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# департамент культуры Тюменской области , Евгений Шестаков , музыка , Тюменский филармонический оркестр , филармония

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:57 11.10.2022Улететь из Тобольска в Нижнекамск можно два раза в неделю
13:02 11.10.2022Тюменский ансамбль "ЯрецЪ" выступит в финале Всероссийского хорового фестиваля
12:51 11.10.2022Произведения Сибелиуса, Баха и The Beatles тюменские музыканты посвятят маэстро Евгению Шестакову
12:06 11.10.2022Более 7,5 млн рублей на покупку новых книг получат библиотеки Тюменской области