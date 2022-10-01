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В Тюмени обвиняемого в получении крупной взятки сотрудника ГИБДД оставили под стражей

Происшествия, 12:39 11 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 16 ноября останется в СИЗО начальник дежурного отделения полка ДПС Максим Бирюков, обвиняемый в получении взятки, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Бирюкова обвиняют по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, то есть, в получении взятки должностным лицом в крупном размере по фактам, связанным с деятельностью штрафных стоянок в Тюмени. Отмечается, что его адвокат пытался обжаловать меру пресечения.

Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайство следователя и определил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 40-летнего обвиняемого.

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# взятки , суд

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