В Тюмени обвиняемого в получении крупной взятки сотрудника ГИБДД оставили под стражей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 16 ноября останется в СИЗО начальник дежурного отделения полка ДПС Максим Бирюков, обвиняемый в получении взятки, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Бирюкова обвиняют по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, то есть, в получении взятки должностным лицом в крупном размере по фактам, связанным с деятельностью штрафных стоянок в Тюмени. Отмечается, что его адвокат пытался обжаловать меру пресечения.

Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайство следователя и определил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 40-летнего обвиняемого.