Тюменка зарезала знакомого во время ссоры в подъезде

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

44-летнюю жительницу Тюмени подозревают в убийстве знакомого. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Трагедия произошла около 17 часов 10 октября в доме по ул. Тульской. 44-летняя женщина и ее 39-летний знакомый повздорили во время употребления спиртного. Собутыльница схватила нож и ударила товарища в грудь. Это произошло в коридоре подъезда. Прибывшие на место медики не смогли спасти мужчину. Через непродолжительное время мужчина скончался.

Женщину задержали. В ближайшее время ей предъявят обвинение. Идет сбор и закрепление доказательной базы.