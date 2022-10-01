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Пункт сбора гуманитарной помощи открылся в Тюменском медуниверситете

Общество, 17:09 11 октября 2022

tyumsmu.ru | Фото: tyumsmu.ru

Пункт сбора гуманитарной помощи всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ открыт в Тюменском медицинском университете, сообщает пресс-служба вуза.

Пункт работает на первом этаже в холле главного корпуса университета по адресу ул. Одесская, 54 по будням с 14 до 17 часов.

Студенты и преподаватели вуза могут принести сюда вещи и продукты. Сегодня особенно необходимы продукты длительного срока хранения, теплые вещи, в том числе детские, предметы личной гигиены.

Вещи принимаются новыми, в упаковках. В организации работы пункта активное участие принимают студенты университета – активисты Всероссийского общественного движения "Волонтеры – медики".

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# гуманитарная помощь , ТГМУ

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