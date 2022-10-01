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Будущих журналистов приглашают на "Онлайн-фест Медианавигатор"

Общество, 10:48 13 октября 2022

Фестиваль «Медианавигатор» во ВКонтакте | Фото: Фестиваль «Медианавигатор» во ВКонтакте

Принять участие в конкурсе журналистских проектов "Онлайн-фест Медианавигатор" предлагают студентам Тюменского госуниверситета и учащимся школ Тюменской области. Прием заявок уже стартовал и продлится до 20 ноября, сообщают организаторы.

Творческое состязание пройдет по нескольким направлениям. Ребята могут представить на суд жюри свое школьное периодическое издание, теле-, радио-, фотопроект или электронное СМИ. Отдельную номинацию посвятили медиапроектам центров дополнительного образования.

С 20 по 30 ноября жюри подведет итоги и опубликует шорт-лист фестиваля в социальной сети "ВКонтакте". 3 и 4 декабря состоятся мастер-классы и награждение победителей в каждой из номинаций.

Заявки на участие принимаются по ссылке. Отправить конкурсную работу также по электронной почте tvorcheskiykonkurs@utmn.ru.

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# журналисты , конкурс

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