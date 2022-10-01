Обновленные ФАПы в Тобольском районе принимают более 5 тыс. пациентов в год

| Фото: пресс-служба областной больницы №3 | Фото: пресс-служба областной больницы №3

Более 5 тыс. пациентов принимают ежегодно обновленные ФАПы в Тобольском районе. Они работают в населенных пунктах Хмелева, Полуянова, Загваздина и Санниково, сообщает пресс-служба областной больницы № 3.

Сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов, помимо профилактических осмотров, оказывают медицинскую помощь при внезапных, острых состояниях, обострениях хронических заболеваний, травмах, отравлениях и других угрожающих жизни состояниях.

Медработники проводят забор биоматериала, делают ЭКГ, измеряют артериальное давление, уровень холестерина, глюкозы, концентрацию кислорода в крови. При необходимости направляют на расширенные скрининговые исследования. Здесь же ведется вакцинация против коронавируса и гриппа.

ФАПы подключены к Интернету, оснащены оборудованием для оказания телемедицинской помощи и доступу к дистанционному консультированию с врачами областной больницы №3.

Помещение ФАПов распланировано на несколько зон: гинекологический, процедурно-прививочный кабинеты, санитарная комната, зона ожидания, санузел. Каждый ФАП оснащен необходимым оборудованием, инструментами и новой мебелью, в том числе медицинской. Подведена вода, электричество, смонтирован септик и система отопления.