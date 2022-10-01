Тюменка делает сладкие конфеты из сыра с голубой плесенью

| Фото: группа "Сырные конфеты bonbons_au_fromage" во ВКонтакте | Фото: группа "Сырные конфеты bonbons_au_fromage" во ВКонтакте

Сладкие конфеты из выдержанных сыров, а также из сыра с голубой плесенью делает на продажу тюменка Карина Биглова. Десерты мастерица начала создавать два года назад.

"Три года назад у зятя был день рождения. Они жили в Москве и вроде у них все было, поэтому мы не знали, что ему подарить. В какой-то момент сестра предложила купить сырные конфеты, сказала, что видела такие в продаже у себя в городе. Мы приобрели подарок, они попробовали и очень хвалили. И в тот момент я задумалась, а почему же не делать такие сладости самой? У меня на тот момент был маленький ребенок, пока я занималась с ним, год искала информацию и подписывалась на кондитеров из этой сферы", - поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" девушка.

| Карина Биглова | Фото: группа "Сырные конфеты bonbons_au_fromage" во ВКонтакте | Карина Биглова | Фото: группа "Сырные конфеты bonbons_au_fromage" во ВКонтакте

В один из дней Карина познакомилась с Ларисой Баранихиной, которая первая вывела на российский рынок сырные конфеты и показала людям, что сыр и шоколад отлично сочетаются друг с другом. Также она основала школу шоколадных трюфелей в Москве. В результате тюменка решила обучиться у нее мастерству, тем более опыт по приготовлению сладкой выпечки у нее уже был. "Каждый месяц я пекла торты для своей дочки. К ее году взяла первые заказы для детей подруг. Тортами я занималась полтора года", - добавила мастерица.

Сейчас жители Тюмени могут купить у нее сладости со вкусами: имбирь-цитрус с твердым сыром и миндалем, белый трюфель с сыром с голубой плесенью, манго-маракуйя с твердым сыром в кокосовой пудре, классический трюфель с твердым сыром в какао, темный трюфель с сыром с голубой плесенью и малиной, молочный трюфель с сыром Брюност в вафельной крошке. Одна конфета стоит 100 рублей. Также можно приобрести подарочный набор. Самый дешевый продается по 570 рублей из шести штук, самый дорогой - 2 тыс. 400 рублей за 25 штук.

"Обычно сыры я беру в сырных лавках или у тюменских локальных сыроваров, если у них есть в наличии то, что мне нужно. Бывает, что сыры местного производства не подходят, тогда лучше взять израильский. Поэтому не скажу, что у меня есть какой-то принцип, брать только у тех или иных продавцов, но обязательно товар должен быть отличного качества", - подчеркнула Карина Биглова.

| Фото: группа "Сырные конфеты bonbons_au_fromage" во ВКонтакте | Фото: группа "Сырные конфеты bonbons_au_fromage" во ВКонтакте

Тюменка отмечает, что ее товар пользуется спросом, но для многих сырный десерт остается диковинкой. Так, она рассказала, как родители для учителей хотели сделать у нее заказ, но в итоге посчитали, что никто не поймет такого подарка и просто купили шоколад в магазине. "Обычно многие дарят мои конфеты на юбилеи, добавляя в подарочную коробку конверт с деньгами", - сказала Карина.

Пока сделать заказ на десерт у мастерицы можно только во ВКонтакте в группе Bonbons_au_fromage. Но в ближайшее время она планирует выводить товар на тюменский рынок - в сырные и винные лавки, магазины и кофейни. Для этого она оформила индивидуальное предпринимательство и сделала сертификацию продукции.

Кроме этого с сентября она начала проводить мастер-классы и делиться секретами изготовления сырных трюфелей. Актуальную информацию Карина публикует в своих социальных сетях.

Виктория Макарова