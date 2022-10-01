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Семь тюменцев представляют регион в национальном чемпионате "Навыки мудрых"

Общество, 18:29 12 октября 2022

Фото со страницы Александра Моора в соцсети | Фото со страницы Александра Моора в соцсети

Семь представителей Тюменской области участвуют в финале V Национального чемпионата "Навыки мудрых". Мероприятие проходит с 12 по 14 октября, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Жители Тюменской области борются за звание лучших в компетенциях: "Кондитерское дело", "Предпринимательство", "Лабораторный химический анализ", "Медицинский и социальный уход", "Малярные и декоративные работы", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Электромонтаж".

"Наши участники отличные специалисты, готовые мастерски выполнять свое дело в любых условиях, и даже в мелочах демонстрировать профессионализм. Их опыт и ответственный подход к делу, это то на что стоит равняться. Мы желаем нашим землякам только победы", - отметил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Мероприятие проходит в дистанционно-очном формате. Соревновательные площадки организованы в образовательных организациях Тюмени и Тобольска. Центр управления соревнованиями расположен в Новосибирске. Имена победителей будут известны 14 октября.

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# Александр Сидоров , чемпионат

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